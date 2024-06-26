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Более 1300 наименований деталей Беларусь готова поставлять на российский рынок по импортозамещению и производству новой авиатехники - Голуб

Более 1300 наименований деталей Беларусь готова поставлять на российский рынок по импортозамещению и производству новой авиатехники - Голуб

Более 1300 наименований деталей Беларусь готова поставлять на российский рынок по импортозамещению и производству новой авиатехники. Об этом в программе "Экономическая среда" заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Игорь Голуб.

Смотрите программу "Экономическая среда" ЗДЕСЬ

В 2023 году подписана программа кооперации Объединенной авиастроительной корпорации России с авиационными предприятиями Республики Беларусь, и наша страна уже вошла в эту программу, в ней существует и работает, отметил глава департамента. В этой программе от гражданской авиации задействован Минский завод гражданской авиации № 407 со своими дочерними предприятиями.

До вхождения в эту программу мы имели возможность выполнять техническое обслуживание и ремонты самолетов, которые эксплуатируются белорусскими и российскими авиакомпаниями. Это "Боинг-737", "Аэробус-А320" различных модификаций и российские эксплуатанты - линейка самолетов Туполева: Ту-134, Ил-76, самолет, который также эксплуатируется и у нас в республике. В 2022 году уже была освоена техническая эксплуатация самолета Superjet. Завод получил всю техническую документацию, получил сертификацию, подготовлены специалисты. И уже в 2024 году завод получил сертификат на обслуживание самолета Ту-214, который в данный момент уже находится на территории авиаремонтного завода, и наши специалисты уже выполняют какие-то работы.
Игорь Голуб

"В рамках того, что обозначил Президент Беларуси, посещая Иркутскую область, на текущий момент у завода заключены контракты с белорусскими производителями на порядка 95 млн российских рублей, - отметил Игорь Голуб. - Именно на производство деталейсборочных единиц, то есть те компоненты, на которых Республика Беларусь как высокотехнологичная страна специализируется. Мы готовы это все поставлять, и уже в рамках этой программы есть более 1300 наименований деталейсборочных единиц, которые мы можем поставлять на российский рынок по импортозамещению и производству новой авиационной техники".

Поручение главы белорусского государства выполняется, объемы наращиваются, подчеркнул директор Департамента по авиации.

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