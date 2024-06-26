Более 1300 наименований деталей Беларусь готова поставлять на российский рынок по импортозамещению и производству новой авиатехники - Голуб

До вхождения в эту программу мы имели возможность выполнять техническое обслуживание и ремонты самолетов, которые эксплуатируются белорусскими и российскими авиакомпаниями. Это "Боинг-737", "Аэробус-А320" различных модификаций и российские эксплуатанты - линейка самолетов Туполева: Ту-134, Ил-76, самолет, который также эксплуатируется и у нас в республике. В 2022 году уже была освоена техническая эксплуатация самолета Superjet. Завод получил всю техническую документацию, получил сертификацию, подготовлены специалисты. И уже в 2024 году завод получил сертификат на обслуживание самолета Ту-214, который в данный момент уже находится на территории авиаремонтного завода, и наши специалисты уже выполняют какие-то работы.

Игорь Голуб