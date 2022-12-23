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Более 130 дополнительных поездов БЖД будут курсировать во время праздников
Белорусская железная дорога назначила более 130 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников, сообщает БелТА со ссылкой на информациюпресс-центраБЖД.
В международном сообщении в период с 23 декабря по 12 января будут курсировать более 50 дополнительных поездов. Среди маршрутов Минск - Москва, Брест - Москва, Минск - Санкт-Петербург. Также в период с 25 декабря по 11 января назначен поезд № 239 Полоцк - Москва, а в период с 26 декабря по 12 января поезд № 240 Москва - Полоцк.
Кроме того, дополнительные поезда № 229 Санкт-Петербург - Смоленск, № 230 Смоленск - Санкт-Петербург и № 243 Санкт-Петербург - Брянск будут следовать через территорию Беларуси с остановками в Городке, Витебске и Лиозно.
Внутри страны в праздничные и предпраздничные дни около 80 дополнительных поездов будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Гродно, Витебск - Брест, Минск - Пинск и Минск - Коммунары. Также назначены беспересадочные прицепные вагоны в сообщении Витебск - Гродно и Гродно - Кричев.
Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов и стоимости проезда можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105.
© Photo : БЖД
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