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Более 130 дополнительных поездов БЖД будут курсировать во время праздников

Более 130 дополнительных поездов БЖД будут курсировать во время праздников

Белорусская железная дорога назначила более 130 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников, сообщает БелТА со ссылкой на информациюпресс-центраБЖД.

В международном сообщении в период с 23 декабря по 12 января будут курсировать более 50 дополнительных поездов. Среди маршрутов Минск - Москва, Брест - Москва, Минск - Санкт-Петербург. Также в период с 25 декабря по 11 января назначен поезд № 239 Полоцк - Москва, а в период с 26 декабря по 12 января поезд № 240 Москва - Полоцк.

Кроме того, дополнительные поезда № 229 Санкт-Петербург - Смоленск, № 230 Смоленск - Санкт-Петербург и № 243 Санкт-Петербург - Брянск будут следовать через территорию Беларуси с остановками в Городке, Витебске и Лиозно.

Внутри страны в праздничные и предпраздничные дни около 80 дополнительных поездов будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Гродно, Витебск - Брест, Минск - Пинск и Минск - Коммунары. Также назначены беспересадочные прицепные вагоны в сообщении Витебск - Гродно и Гродно - Кричев.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов и стоимости проезда можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105.

© Photo : БЖД

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