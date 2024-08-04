Более 130 предприятий Беларуси принимают туристов: выяснили, кто в тройке лидеров по популярности

Промышленный туризм в Беларуси на подъеме. В 2023-м флагманы машиностроения и не только посетили свыше 200 тысяч человек, что на треть больше, чем годом ранее.



Общие программы туров включают посещение музея, выставки техники, сборочных корпусов и цехов. Но каждое предприятие предлагает туристам что-то свое, особенное. Один из первопроходцев в этом деле и признанный лидер по объему турпотока Белорусский автомобильный завод. За девять лет предприятие в Жодино посетили 270 тысяч туристов из Беларуси, России и нескольких десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.