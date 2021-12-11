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Более 1400 новобранцев присягнули на верность белорусскому народу

Пограничники нового пополнения приняли военную присягу. Сегодня во всех воинских частях органов погранслужбы более 1400 новобранцев присягнули на верность белорусскому народу.

Отмечается, что в осеннем призыве около 70 % парней уже имеют среднее специальное или среднее техническое образование. 30 человек призвались после вузов.
Отбор ребят проходил таким образом, чтобы полученные ими профессии можно было применить в пограничной службе. В столице на строевом плацу в торжественном ритуале приняли участие около 90 военнослужащих.



В органы пограничной службы отбор проводится заблаговременно. Наши офицеры выезжают в военные комиссариаты, где беседуют с командованием военкоматов, с родителями. Изучают данные пограничников, их личные дела, чем они занимались, как учились. Естественно, проходят психологический отбор, и только потом мы призываем их в пограничные войска.
Анатолий Лаппо,председатель Государственного пограничного комитета Беларуси


В ноябре будущие пограничники уже освоили начальную военную и огневую подготовки, топографию, тактику погранслужбы и другие дисциплины. В течение короткого промежутка времени солдаты будут обучаться по общей специальности "инспектор погранслужбы". Следующим этапом станет получение профильных знаний, уже затем солдат распределят на погранзаставы.

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