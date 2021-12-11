Более 1400 новобранцев присягнули на верность белорусскому народу

В органы пограничной службы отбор проводится заблаговременно. Наши офицеры выезжают в военные комиссариаты, где беседуют с командованием военкоматов, с родителями. Изучают данные пограничников, их личные дела, чем они занимались, как учились. Естественно, проходят психологический отбор, и только потом мы призываем их в пограничные войска.

Анатолий Лаппо,председатель Государственного пограничного комитета Беларуси