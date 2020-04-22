Более 150 городских объектов реконструируют в Червене до конца года

Райцентр готовится к областным "Дожинкам",они пройдут осенью. Масштабный план по благоустройству включает не только модернизацию сооружений, ремонт дорог и укладку новых тротуаров, но и строительство необходимых городу социальных объектов. Это детский сад с бассейномна 230 мест, новый районный ЗАГС и краеведческий музей, который сейчас возводится на месте аварийного здания. Особое внимание внешнему виду центральной площади. Облагородят сквер около райисполкома. Там появятся декоративные деревья, туи и цветущие кусты.