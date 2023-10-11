Более 150 кг гашиша изъяли гродненские таможенники на белорусско-литовской границе

Действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору гражданин Российской Федерации намеревался ввезти осознанно с территории Литвы через Республику Беларусь в Российскую Федерацию крупную партию наркотиков. Гродненские таможенники извлекли 231 брикет с веществом темно-коричневого цвета. ЭкспертомЛидского межрайонного отдела управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, которомуоперативно были направлены брикеты для исследования, подтверждено, что данное вещество - гашиш.

Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Беларуси