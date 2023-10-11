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Более 150 кг гашиша изъяли гродненские таможенники на белорусско-литовской границе
Свыше 150 килограммов гашиша изъяли гродненские таможенники. Крупную партию наркотиков выявили на границе с Литвой в пункте пропуска "Котловка". Тайный груз показала сканограмма пустой фуры, также гашиш учуяла служебная собака. Две сотни брикетов были спрятаны под обшивкой пола в кабине тягача МАН и в передней части полуприцепа. Задержан 44-летний гражданин России.
Действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору гражданин Российской Федерации намеревался ввезти осознанно с территории Литвы через Республику Беларусь в Российскую Федерацию крупную партию наркотиков. Гродненские таможенники извлекли 231 брикет с веществом темно-коричневого цвета. ЭкспертомЛидского межрайонного отдела управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, которомуоперативно были направлены брикеты для исследования, подтверждено, что данное вещество - гашиш.
За контрабанду наркотиков через границу возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
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