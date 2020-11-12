С учетом эпидситуации идет и призывная кампания. Сегодня армейские части Беларуси пополнились новобранцами из Минской области. Более 150 молодых людей направлены для прохождения службы в вооруженных силах страны. Призыв проходит в штатном режиме, но с определенным комплексом профилактических мер. К примеру, новобранцы группами направляются в места постоянной дислокации отдельными автобусами. После прибытия на место службы они пройдут двухнедельную изоляцию.