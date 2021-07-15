Более 150 тыс. жителей Минской области сделали антиковидную прививку

Предохранить себя и позаботиться о здоровье родных! Вакцинация против COVID-19 продолжается в Минской области. Антиковидный укол уже сделали более 150 тысяч человек. В лидерах - Столбцовский, Несвижский, Стародорожский и Клецкий районы. Для удобства работают как стационарные, так и мобильные пункты вакцинации. Как вырабатывается коллективный иммунитет - Елена Витко. (видео)