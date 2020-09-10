Более 150 вожатых и педагогов-организаторов из всех регионов страны собрались в "Зубренке" поделиться опытом

Третий день на республиканском форуме лидеров пионерской организации. Более 150 вожатых и педагогов-организаторов из всех регионов страны собрались в "Зубренке" на берегу Нарочи, чтобы поделиться опытом. В программе - образовательные модули, на специальных лекциях рассказывают, как найти общий язык с детьми и воспитать настоящего лидера. Кроме этого, с помощью квестов делегатов погружают в настоящую страну детства. А на импровизированных станциях участников знакомят с белорусским бытом прошлых лет: например, как правильно пилить дрова, заготавливать сено, плести из соломы, доить корову и запрягать коня. Гостей провели дорогами мужества, где каждая остановка посвящена военным событиям. А еще участники устроили лидерские гонки в прямом смысле. Каждого проверили на ловкость и скорость.



Сегодня подведут итоги форума. Лучших лидеров пионерской организации наградят за работу в течение учебного года.



