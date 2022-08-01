Более 158 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Об этом БелТА сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 00:00 1 августа 158 509 граждан Латвии, Литвы и Польши воспользовались правом безвизового въезда в Беларусь. С начала действия безвиза (с 15 апреля) в Беларусь приехали 102 577 граждан Литвы, 12 728 неграждан и 40 980 граждан Латвии. Кроме того, с 1 июля безвизом воспользовались 2224 гражданина Польши.