3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Более 158 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу
Более 158 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Об этом БелТА сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 00:00 1 августа 158 509 граждан Латвии, Литвы и Польши воспользовались правом безвизового въезда в Беларусь. С начала действия безвиза (с 15 апреля) в Беларусь приехали 102 577 граждан Литвы, 12 728 неграждан и 40 980 граждан Латвии. Кроме того, с 1 июля безвизом воспользовались 2224 гражданина Польши.
Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси находится в специальном разделе интернет-портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все