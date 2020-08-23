Более 160 команд из 30 стран мира. В России торжественно открылись VI Армейские международные игры

Более 160 команд из 30 стран мира. В парке "Патриот" в подмосковном Алабино сегодня торжественно открылись VI Армейские международные игры. Белорусы участвуют в 22 из 30 конкурсов. По традиции старт соревнованиям дал самый зрелищный по накалу эмоций конкурс "Танковый биатлон". Наши экипажи соревновались с командами из Китая, Сербии и Азербайджана. С каким результатом команда Беларуси прошла свою первую индивидуальную гонку, и в каких еще состязаниях будут участвовать белорусские военные? Рассказывает Дарья Белоусова-Петровская.





В подмосковном парке "Патриот" торжественно открылись Армейские игры - 2020

В этом году на страже безопасности не только металлодетекторы, но и тепловизоры. Если температура выше 37 - развернут у входа. А журналистам и участникам, которые приехали из других стран, еще обязательна и справка на COVID. Непростая эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. Изначально пригласили команды из 90 стран, даже входящих в НАТО. Но из-за ограничений, связанных с пандемией, приехать смогли не все. Но это праздник не испортило.

Сегодня в парке "Патриот" развиваются флаги 30 государств

В этом году соревнуются более 160 команд и белорусская - одна из самых массовых. Участвует в 22 из 30 конкурсов. По традиции Армейские игры открывает самый красочный и захватывающий конкурс - "Танковый биатлон". Начинается он с индивидуальной гонки, где сегодня по жеребьевке участвуют 4 экипажа. Это Беларусь, Сербия, Китай и Азербайджан. Чтобы не было путаницы - у каждого танка свой цвет. У белорусов - синий. Задача: за минимальное время поразить как можно больше мишеней, и главное, не заработать штрафных очков. Ведь за каждый промах экипаж проходит дополнительный круг в полкилометра.

В этом году в "Танковом биатлоне" увеличили количество целей и способов их поражения

Все это обещает больше драйва, огня и эмоций. Команда Беларуси выступает по четвертой дорожке. Экипаж сразу взял хороший темп. Три круга по 5 километров и три огневых рубежа. Мишени - танк, вертолет и огневая точка гранатометчика. В прошлом году в "Танковом биатлоне" белорусы завоевали серебро. Естественно, мечтают о золоте. Впереди еще две индивидуальные гонки, 29 и 30 августа. В полуфинал выйдут 12 команд с лучшим результатом. И начнется серьезная борьба за призовые места.