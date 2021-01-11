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Более 160 первичных профсоюзных организаций создано в 2020 году в Витебской области

ФПБ представляет интересы человека труда на самом высоком уровне

ФПБ объединяет 15 отраслевых союзов. Широкий охват трудящихся позволяет общественному объединению выступать равноправным партнером в диалоге и с властью, и с нанимателями, представляя интересы человека труда на самом высоком уровне.

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