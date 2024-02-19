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Более 160 пострадавших. Суд рассматривает уголовное дело в отношении воспитателя Шумилинского детского сада
Потерпевшими от действий воспитателя Шумилинского детского сада №1, который неоднократно совершал в отношении малолетних насильственные действия сексуального характера, признаны 166 лиц, сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в Палате представителей на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщает БЕЛТА.
Генпрокурор напомнил, что сейчас судом рассматривается уголовное дело в отношении воспитателя Шумилинского детского сада №1, который на протяжении 16 лет, с 2007 года, неоднократно совершал в отношении малолетних насильственные действия сексуального характера.
Также, сообщил он, расследуется уголовное дело по факту бездействия в отношении заведующей детского сада, которая игнорировала подозрения родителей.
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