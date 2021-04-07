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Более 19 млрд долларов вложила Беларусь за 35 лет в восстановление после чернобыльской катастрофы

Половина средств пошла в первые годы после аварии на переселение людей на чистые территории, на социально-экономическое развитие пострадавших районов.

На прошлой неделе госпрограмму обновили. По-прежнему в приоритете социально-экономическое развитие. Ксения Лебедева расскажет, как сегодня живут пострадавшие районы (видео).

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