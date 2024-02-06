ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Более 19 тыс. единиц техники МТЗ поставил на российский рынок за 2023 год

Беларусь с российскими регионами активно торгует по разным направлениям, например, в сельском хозяйстве. Более 19 тысяч единиц Минский тракторный завод поставил на российский рынок в прошлом году, в этом - планируют еще больше нарастить цифры экспорта.

Детально обсудили на МТЗ новые перспективы сотрудничества и с Камчатским краем. Регион заинтересован в белорусской технике. Из всех тракторов, которые сегодня используют в сельхозпроизводстве Камчатки, МТЗ занимает 63 %.

В целом тракторы BELARUS работают в 125 странах на 5 континентах. Ассортимент техники включает 160 моделей и более 220 модификаций для работы в любых условиях.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все