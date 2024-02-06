Более 19 тыс. единиц техники МТЗ поставил на российский рынок за 2023 год

Беларусь с российскими регионами активно торгует по разным направлениям, например, в сельском хозяйстве. Более 19 тысяч единиц Минский тракторный завод поставил на российский рынок в прошлом году, в этом - планируют еще больше нарастить цифры экспорта.

Детально обсудили на МТЗ новые перспективы сотрудничества и с Камчатским краем. Регион заинтересован в белорусской технике. Из всех тракторов, которые сегодня используют в сельхозпроизводстве Камчатки, МТЗ занимает 63 %.