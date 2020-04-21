Более 1 000 рабочих мест предложат в Минске на электронной ярмарке вакансий 23 апреля

Все желающие смогут посетить электронную ярмарку вакансий на сайте e-vacancy.by. В мероприятии примут участие 14 организаций Минска: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ", ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", ОАО "Керамин", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Криница", ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга", ГП "Минсктранс" (6 филиалов), УП "Минскводоканал", РУП "Белмедпрепараты".



Соискатели с 10:00 до 12:00 смогут ознакомиться с вакансиями, режимом и условиями труда, задать нанимателям интересующие вопросы и получить консультации, приглашение на собеседование в режиме реального времени.



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