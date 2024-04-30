Более 1,5 млн. руб штраф. Через Беларусь пытались незаконно провезти косметику

Более полутора миллионов рублей - такой штраф предстоит заплатить литовскому перевозчику за незаконную транспортировку косметики через границу. Решение принял суд по материалам административного процесса. Крупную партию товара ввозили на территорию ЕАЭС, следовал перевозчик на грузовике через пункт пропуска "Бенякони".