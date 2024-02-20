Более 1,6 тыс. работников и почти 100 спецмашин очищают минские улицы и дворы от снега

Февральская метель опять накрыла Минск. С утра мокрый снег с дождем, плохая видимость и гололедица значительно осложнили дорожную ситуацию. В ликвидации последствий ненастья только в белорусской столице задействованы более 1600 работников и почти сто спецмашин, в том числе малогабаритная техника.

Коммунальные службы советуют автовладельцам не оставлять свои машины на выездах из дворов. ГАИ призывает быть особенно внимательными - автовладельцам выбирать наиболее безопасную скорость и соблюдать дистанцию.