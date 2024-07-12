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Более 1 млн долларов изъяли в доме собственника компании по продаже катеров в Гомеле
В Гомеле расследуется уголовное дело о неуплате налогов на 100 тыс. рублей. Фигурант - бизнесмен, занимающийся производством и продажей прогулочных и спортивных катеров, а также установочных бассейнов и саун. Как сообщили в финансовой милиции, дома у предпринимателя нашли больше 1 млн долларов в эквиваленте. Чтобы достать деньги из тайного сейфа, пришлось обратиться к профессиональной помощи бойцов МЧС. Пытаясь уйти от наказания, хозяин выдвигал свои версии происхождения солидной суммы.
Известно, что товар директор поставлял на российский рынок, но продажи осуществлялись через подконтрольную фирму, зарегистрированную в городе Новозыбкове под Брянском. Схему по обходу налогов фигурант, по версии ДФР, использовал на протяжении двух лет, начиная с 2021 года.
Первичные документы на реализацию продукции в адрес российского контрагента и конечных покупателей оформлялись фигурантом в Гомеле, при этом цена реализации в адрес подконтрольной фирмы была не намного выше себестоимости, а в адрес конечных покупателей формировалась, исходя из рыночных условий. Это позволяло скрывать реальную налоговую базу субъекта хозяйствования, зарегистрированного на территории Республики Беларусь.
Деньги, которые нашли у фигуранта, и три его дорогостоящих автомобиля изъяты и арестованы. Расследование еще продолжается. Может поменяться и конечная сумма, что была недоплачена в бюджет. Сообщается, что бизнесмен также принимал участие в протестных акциях в 2020 году и занимался финансированием экстремизма. По данным фактам мужчина привлечен к административной ответственности. Сейчас он под стражей.
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