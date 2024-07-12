Более 1 млн долларов изъяли в доме собственника компании по продаже катеров в Гомеле

В Гомеле расследуется уголовное дело о неуплате налогов на 100 тыс. рублей. Фигурант - бизнесмен, занимающийся производством и продажей прогулочных и спортивных катеров, а также установочных бассейнов и саун. Как сообщили в финансовой милиции, дома у предпринимателя нашли больше 1 млн долларов в эквиваленте. Чтобы достать деньги из тайного сейфа, пришлось обратиться к профессиональной помощи бойцов МЧС. Пытаясь уйти от наказания, хозяин выдвигал свои версии происхождения солидной суммы.

Известно, что товар директор поставлял на российский рынок, но продажи осуществлялись через подконтрольную фирму, зарегистрированную в городе Новозыбкове под Брянском. Схему по обходу налогов фигурант, по версии ДФР, использовал на протяжении двух лет, начиная с 2021 года.

Первичные документы на реализацию продукции в адрес российского контрагента и конечных покупателей оформлялись фигурантом в Гомеле, при этом цена реализации в адрес подконтрольной фирмы была не намного выше себестоимости, а в адрес конечных покупателей формировалась, исходя из рыночных условий. Это позволяло скрывать реальную налоговую базу субъекта хозяйствования, зарегистрированного на территории Республики Беларусь. Андрей Сенников, официальный представитель управления ДФР КГК Беларуси по Гомельской области