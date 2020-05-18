Более 1 млн рублей из спецфонда Президента направят на поддержку одаренных учащихся и студентов

Еще один шаг, принятый сегодня на высшем уровне, направлен на поддержку подрастающего поколения и молодежи. Глава государства утвердил решение совета специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Обладателями стипендий станут 199 студентов и курсантов учреждений высшего образования. Также денежными премиями поощрены победители ряда международных олимпиад и турниров. Всего на эти цели за счет средств резервного фонда Главы государства из республиканского бюджета выделено более 1 млн рублей.



