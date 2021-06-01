Более 200 детей со всех областей страны побывали во Дворце Независимости

Согласно статистике, дети в нашей стране составляют почти 20 % населения. Цифра не предельная - есть куда расти. А потому к этой категории - особое отношение. И в первый же день летних каникул тех, кто особенно нуждается в поддержке - детей без родителей, воспитанников интернатов, домов семейного типа, опекунских, приемных и многодетных семей, а также отличников учебы со всех областей пригласили во Дворец Независимости. Специально для них устроили настоящий праздник детства. Они же в ответ не скупились на эмоции и слова благодарности. Подробности у Нины Можейко.



В первый день летних каникул мероприятие на высшем уровне. Хотя рост у этих посетителей в большинстве своем пока еще не очень внушительный. И нрав не очень серьезный, зато впечатлений хватит на всю жизнь.

Тут даже взрослые ходят с поднятой вверх головой - высота потолков позволяет. Пока еще невысоких гостей в прямом смысле, но очень дорогих и долгожданных принимают в Зале для торжественных церемоний. И знаменитые делу время, а потехе час здесь не работают. Здесь все создано для забавы - заслужили: позади учебный год, уроки и отметки в журнале, впереди летнее раздолье и только внеклассное чтение.



По 30 делегатов из каждой области - то есть, по классу разных возрастов из каждого уголка страны. У подрастающего поколения и свое сопровождение. С галстуками и бейджами - видно издалека. Зато вот в интерактивных зонах легко можно потеряться. Тут тебе и фотобудки, и аттракционы виртуальной реальности, аквагрим, художественные мастер-классы и даже лепка из соленого пластилина.

За 5 лет количество детских домов и школ-интернатов снизилось на 56 %

В Беларуси чуть больше 17 тысяч детей живут без попечения родителей. Из них 13 тысяч уже устроены в дома семейного типа. Внутренняя политика государства - создать условия для воспитания в традиционных условиях. Такими темпами за 5 лет количество детских домов и школ-интернатов в нашей стране снизилось на 56 %.



Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: "Мы все эти категории детей охватим серьезным оздоровлением в летний период. Важна еще и занятость детей. У нас будут работать и центры дополнительного образования, и школьные лагеря, и загородные лагеря".



На этом празднике детьми совершенно официально могли побыть и дети. Вот уже отвели душу - артисты ведущих театров страны, Белгосцирка, Филармонии. На одной волне с детским смехом.



12-летняя Каролина в Минск приехала с важной миссией - покорять столицу. Для нее Родина не пустой звук - фамилия! Девочка родом из деревни Филатово Могилевской области. Воспитывает бабушка Галина Ивановна. У нее поинтересовались, что же за понятие?



Олимпиадница по географии в будущем наверняка получит ученую степень или сделает открытие. Пока же главная ценность - добрые люди рядом. Поэтому, не раздумывая, приняла участие в общей акции - на войлочном сердечке пожелала здоровья главе государства.

Дети сделали сердца с пожеланиями главе государства

Еще много таких сердец повесили на дерево жизни в стиле вытинанка. Этот вид народного декоративно-прикладного искусства не зря называют самым теплым. Ведь именно такими изделиями украшали жилище. Дети и взрослые почувствовали себя как дома.



А кто же отпускает из дома без подарков. На этот случай глава государства приготовил каждому маленькому участнику праздника подарки: стильные рюкзаки, игрушки и сладости



Поздравления от главы государства получили и некоторые воспитанники учреждений образования закрытого типа в Могилеве и Петрикове.



Сегодня дети всей страны радовались не столько подаркам, сколько вниманию - оно самая главная инвестиция в наше будущее и дает добротную поросль. Корни ответственности и крылья независимости.





