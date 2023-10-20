Более 200 голов КРС погибло в Клецком районе из-за преступных действий руководства сельхозпредприятия

Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела о сокрытии падежа более 200 голов КРС на 135 тыс. рублей, пишет БЕЛТА со ссылкой науправлениевзаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Факты преступных действий установила Генпрокуратура совместно с УВД Минского облисполкома во время проверочных мероприятий в сфере сельского хозяйства.

В итоге возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц одного из аграрных предприятий Клецкого района: бригадиров молочно-товарных ферм - о служебном подлоге, главного зоотехника хозяйства - о превышении служебных полномочий.

По материалам дел бригадиры молочно-товарных ферм по указанию главного зоотехника предприятия АПК, которая ранее осуждалась за сокрытие падежа КРС, с сентября 2022 года по август 2023-го вносили в отчеты недостоверные сведения о фактическом движении поголовья.

Затем главный зоотехник использовала такие документы для фальсификации государственной статистической отчетности.

Тем самым, как отметили в надзорном ведомстве, должностные лица хотели избежать привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности за то, что не обеспечили сохранность скота, а также за неудовлетворительную организацию работы на вверенных участках.

Уточняется, что подозреваемые скрыли падеж 211 голов крупного рогатого скота стоимостью свыше 135 тыс. рублей.

Для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в управление Следственного комитета Беларуси по Минской области.