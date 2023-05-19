Более 200 молодых людей объединит проект "Время твоих возможностей 2.0" в "Зубренке"

Молодежный проект "Время твоих возможностей 2.0" будет реализован на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" 20-21 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию организаторов.

Молодежный проект объединит более 200 парней и девушек со всей страны. Это самые активные и инициативные ребята. Среди них - члены общественного республиканского студенческого совета при Министерстве образования, председатели первичных профсоюзных комитетов студентов вузов, секретари первичных организаций БРСМ учреждений высшего образования, члены Совета молодых ученых при Министерстве образования.