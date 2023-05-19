3.75 BYN
Более 200 молодых людей объединит проект "Время твоих возможностей 2.0" в "Зубренке"
Молодежный проект "Время твоих возможностей 2.0" будет реализован на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" 20-21 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию организаторов.
Молодежный проект объединит более 200 парней и девушек со всей страны. Это самые активные и инициативные ребята. Среди них - члены общественного республиканского студенческого совета при Министерстве образования, председатели первичных профсоюзных комитетов студентов вузов, секретари первичных организаций БРСМ учреждений высшего образования, члены Совета молодых ученых при Министерстве образования.
Двухдневная программа насыщенна и разнообразна. Она включает работу тренинговых площадок, открытый диалог с молодежью, экскурсии по "Зубренку", а также не обойдется без спортивной составляющей. Так, ожидается интересный товарищеский матч команды Министра образования с участниками проекта.