3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Более 200 новобранцев Брестской пограничной группы произнесли клятву на верность Родине
Более тысячи пограничников 18 мая произнесли слова Военной присяги. Клятву Родине новобранцы принесли накануне Дня пограничника и 80-летия освобождения Беларуси.
На площади героической цитадели присягу приняли более 200 новобранцев Брестской пограничной группы. Среди них жители юго-западного региона, а также Гомельской области и Минска. Молодое пополнение уже изучило курс молодого бойца и продолжит обучаться на внештатном учебном пункте по специальности "инспектор погранслужбы". Затем часть отправится по различным подразделениям для дальнейшего прохождения срочной службы, а часть освоит другие специальности.
"Глубоко символично, что слова присяги произносят именно здесь - на земле, на которой пролита кровь наших предшественников, - поделился официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев. - Именно здесь располагалась 9-я пограничная застава под командованием легендарного Андрея Кижеватова. Именно здесь восстанавливалась граница 80 лет назад в момент освобождения Бреста".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов