Более 200 новобранцев Брестской пограничной группы произнесли клятву на верность Родине

На площади героической цитадели присягу приняли более 200 новобранцев Брестской пограничной группы. Среди них жители юго-западного региона, а также Гомельской области и Минска. Молодое пополнение уже изучило курс молодого бойца и продолжит обучаться на внештатном учебном пункте по специальности "инспектор погранслужбы". Затем часть отправится по различным подразделениям для дальнейшего прохождения срочной службы, а часть освоит другие специальности.