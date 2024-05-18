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Более 200 новобранцев Брестской пограничной группы произнесли клятву на верность Родине

Более тысячи пограничников 18 мая произнесли слова Военной присяги. Клятву Родине новобранцы принесли накануне Дня пограничника и 80-летия освобождения Беларуси.

На площади героической цитадели присягу приняли более 200 новобранцев Брестской пограничной группы. Среди них жители юго-западного региона, а также Гомельской области и Минска. Молодое пополнение уже изучило курс молодого бойца и продолжит обучаться на внештатном учебном пункте по специальности "инспектор погранслужбы". Затем часть отправится по различным подразделениям для дальнейшего прохождения срочной службы, а часть освоит другие специальности.

"Глубоко символично, что слова присяги произносят именно здесь - на земле, на которой пролита кровь наших предшественников, - поделился официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев. - Именно здесь располагалась 9-я пограничная застава под командованием легендарного Андрея Кижеватова. Именно здесь восстанавливалась граница 80 лет назад в момент освобождения Бреста".

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