3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Более 200 новых специальностей открыли в этом году в сфере профессионально-технического образования
Ликвидировали свыше 120 - это те, что не отвечают запросу рынка труда. К примеру, с этого года начнется набор для нужд предприятий по производству биотехнологической продукции, а также организаций гостиничных услуг. Минтруда совместно с Минобразования регулярно делают прогнозы, какие именно профессии будут востребованы в ближайшей и долгосрочной перспективе. В последние несколько лет наблюдается рост спроса на рабочие специальности. Какие возможности сегодня созданы, чтобы стать востребованным специалистом? Смотрите в среду очередную серию "На контроле Президента".
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все