Более 200 потенциальных участников "Мельницы моды" обсудили стайлинг сезона осень-зима 2023/24

Более 200 потенциальных участников "Мельницы моды" из 45 учебных заведений со всех уголков Беларуси собрались на обучающем установочном семинаре XXXII Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото, который прошел 25 октября в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи, сообщает БелТА.

"Семинар призван объединить участников и профессионалов индустрии моды для совместной реализации творческих проектов - создания новых конкурсных коллекций. Организаторами традиционно выступают Министерство образования и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи", - рассказали в учреждении.



Участники семинара говорили о тематике и направленности коллекций "Мельницы моды - 2022", рассматривали цветовую палитру, ткани и стайлинг сезона осень-зима 2023/24. Представители "Камволя" презентовали инновационный проект для дизайнеров одежды "Мельница моды - 2023: Open Call Streetwear by Kamvol". Лекцию на английском языке "Метавселенная: феномен моды" провел арт-директор IED (Istituto Europeo di Desing SpA), крупнейшего учебного заведения Италии в области моды и дизайна, Джованни Оттанелло.



Бренд-менеджеры известнейшей компании провели презентацию для парикмахеров. Завершился семинар представлением новинок предприятий концерна "Беллегпром" - выставочной экспозиции с участием кожевенных, трикотажных и текстильных предприятий.

