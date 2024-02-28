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Более 200 рабочих мест предложили соискателям на ярмарке вакансий в Минске

Узнать об условиях труда и даже пройти предварительное собеседование можно было на мини-ярмарке вакансийв Минске. Участие в ней приняли около 10 организаций столицы. Соискателям предложили более 200 рабочих мест: среди них - архивист, слесарь, тракторист, рабочий зеленого строительства. Комитет по труду и соцзащите Мингорисполкома проводит подобные ярмарки на постоянной основе.

В прошлом году Комитет по труду и соцзащите Мингорисполкома провел более 80 мини-ярмарок вакансий, в том числе молодежных и специализированных. Возможность трудоустройства получили более 8 тыс. человек.

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