Более 200 рабочих мест предложили соискателям на ярмарке вакансий в Минске

Узнать об условиях труда и даже пройти предварительное собеседование можно было на мини-ярмарке вакансийв Минске. Участие в ней приняли около 10 организаций столицы. Соискателям предложили более 200 рабочих мест: среди них - архивист, слесарь, тракторист, рабочий зеленого строительства. Комитет по труду и соцзащите Мингорисполкома проводит подобные ярмарки на постоянной основе.