Более 200 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Больше всего из Литвы

Как рассказали в Государственном пограничном комитете, Беларусь по безвизу уже посетили более 200 тысяч иностранцев.

Так, с начала действия безвизового режима в страну прибыло 200 378 человек.

При этом с 15 апреля по безвизу проследовало 128 519 граждан Литвы, 15 736 неграждан и 51 445 граждан Латвии.

А с 1 июля такой возможностью воспользовались 4 678 граждан Польши.