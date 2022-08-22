3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Более 200 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Больше всего из Литвы
Как рассказали в Государственном пограничном комитете, Беларусь по безвизу уже посетили более 200 тысяч иностранцев.
Так, с начала действия безвизового режима в страну прибыло 200 378 человек.
При этом с 15 апреля по безвизу проследовало 128 519 граждан Литвы, 15 736 неграждан и 51 445 граждан Латвии.
А с 1 июля такой возможностью воспользовались 4 678 граждан Польши.
Также в ведомстве напоминают, подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе интернет-портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов