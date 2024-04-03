Более 20 % белорусов прошли диспансеризацию. Как записаться на медосмотр?

Примерно в 70 % случаев выявляются факторы риска неинфекционных заболеваний, такие как болезни системы кровообращения, сахарный диабет, болезни легких и онкологические заболевания. Существует понятие "диспансеризация одного дня". У пациента есть возможность, обратившись в кабинет диспансеризации, в этот же день сдать необходимый объем обследований и анализов, проконсультироваться с врачом общей практики, который определит дальнейшую тактику ведения и кратность дальнейшего диспансерного наблюдения

Наталия Филонова, заместитель главврача 1-й центральной районной клинической поликлиники центрального района г. Минска