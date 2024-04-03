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Более 20 % белорусов прошли диспансеризацию. Как записаться на медосмотр?
Более 20 % взрослого населения Беларуси уже прошли диспансеризацию. В первой поликлинике Центрального района Минска в этом году обследуют 28 тысяч человек, четверть плана выполнена. В каждом учреждении здравоохранения работают кабинеты диспансеризации.
Примерно в 70 % случаев выявляются факторы риска неинфекционных заболеваний, такие как болезни системы кровообращения, сахарный диабет, болезни легких и онкологические заболевания. Существует понятие "диспансеризация одного дня". У пациента есть возможность, обратившись в кабинет диспансеризации, в этот же день сдать необходимый объем обследований и анализов, проконсультироваться с врачом общей практики, который определит дальнейшую тактику ведения и кратность дальнейшего диспансерного наблюдения
Записаться на диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства онлайн или по телефону. По итогам комплексного обследования пациент получит выписку из медицинских документов.
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