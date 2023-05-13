3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Более 20 человек привлечены к ответственности за нарушение безопасности в лесах
За нарушение пожарной безопасности в лесах в этом году к ответственности привлечены более 20 человек. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на словаглавного специалиста управления лесного хозяйства Минлесхоза Александра Овсея.
В соответствии со статьей 16.21 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшие причинение ущерба, влечет наложение штрафа в размере до 12 базовых величин, а повлекшие причинение ущерба - до 30 базовых величин. Если вред, причиненный окружающей среде в результате лесного пожара, будет составлять 500 и более БВ, то в действиях виновного лица усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния и материалы по данному факту передаются в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.
Александр Овсей отметил, что за 2022 год должностными лицами гослесохраны по статье 16.21 привлечены к ответственности более 1,8 тыс. правонарушителей. "С начала этого года 21", - подчеркнул он.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов