Более 20 человек привлечены к ответственности за нарушение безопасности в лесах

За нарушение пожарной безопасности в лесах в этом году к ответственности привлечены более 20 человек. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на словаглавного специалиста управления лесного хозяйства Минлесхоза Александра Овсея.



В соответствии со статьей 16.21 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшие причинение ущерба, влечет наложение штрафа в размере до 12 базовых величин, а повлекшие причинение ущерба - до 30 базовых величин. Если вред, причиненный окружающей среде в результате лесного пожара, будет составлять 500 и более БВ, то в действиях виновного лица усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния и материалы по данному факту передаются в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.



Александр Овсей отметил, что за 2022 год должностными лицами гослесохраны по статье 16.21 привлечены к ответственности более 1,8 тыс. правонарушителей. "С начала этого года 21", - подчеркнул он.



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