ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Более 20 предприятий и организаций занесены на областную Доску почета в Гродно, отмечены и лучшие работники

Более 20 предприятий и организаций - победителей соревнования по итогам работы за 2023 год занесены на областную Доску почета в Гродно. Среди лауреатов те, кто достиг наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов. Также на Доску почета занесены 20 жителей области, они стали лауреатами премии "Человек года Гродненщины". Свидетельства о присвоении звания были вручены сегодня на торжественной церемонии в областной филармонии. Среди победителей люди разных профессий из сферы сельского хозяйства, ЖКХ, промышленности, здравоохранения, спорта, лесного хозяйства.


Изображение
Я уже долгие годы, больше 40 лет, работаю в лесном хозяйстве на разных должностях. И сегодня вот такая оценка. Я считаю, конечно, что это оценка всего коллектива.
Григорий Долгий, директор Островецкого опытного лесхоза


Изображение
Это очень большая ответственность - подтверждать те результаты, которые у нас есть. Поэтому постоянно нужно двигаться вперед и технологии внедрять новые. Новые подходы, чем мы и занимаемся сегодня. Не стоять на месте, а бежать.
Валерий Хелский, председатель Гродненского райисполкома

Отмечены на областной Доске почета также город Гродно и четыре района области -Островецкий, Слонимский, Ошмянский и Гродненский.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все