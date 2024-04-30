Более 20 предприятий и организаций занесены на областную Доску почета в Гродно, отмечены и лучшие работники

Более 20 предприятий и организаций - победителей соревнования по итогам работы за 2023 год занесены на областную Доску почета в Гродно. Среди лауреатов те, кто достиг наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов. Также на Доску почета занесены 20 жителей области, они стали лауреатами премии "Человек года Гродненщины". Свидетельства о присвоении звания были вручены сегодня на торжественной церемонии в областной филармонии. Среди победителей люди разных профессий из сферы сельского хозяйства, ЖКХ, промышленности, здравоохранения, спорта, лесного хозяйства.