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Более 20 предприятий и организаций занесены на областную Доску почета в Гродно, отмечены и лучшие работники
Более 20 предприятий и организаций - победителей соревнования по итогам работы за 2023 год занесены на областную Доску почета в Гродно. Среди лауреатов те, кто достиг наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов. Также на Доску почета занесены 20 жителей области, они стали лауреатами премии "Человек года Гродненщины". Свидетельства о присвоении звания были вручены сегодня на торжественной церемонии в областной филармонии. Среди победителей люди разных профессий из сферы сельского хозяйства, ЖКХ, промышленности, здравоохранения, спорта, лесного хозяйства.
Я уже долгие годы, больше 40 лет, работаю в лесном хозяйстве на разных должностях. И сегодня вот такая оценка. Я считаю, конечно, что это оценка всего коллектива.
Это очень большая ответственность - подтверждать те результаты, которые у нас есть. Поэтому постоянно нужно двигаться вперед и технологии внедрять новые. Новые подходы, чем мы и занимаемся сегодня. Не стоять на месте, а бежать.
Отмечены на областной Доске почета также город Гродно и четыре района области -Островецкий, Слонимский, Ошмянский и Гродненский.
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