Более 20 тыс. многодетных семей проживают в Минской области

Сегодня День матери. Самые теплые слова звучат в адрес заботливых, чутких и отзывчивых мам. В Минской области количество многодетных семей увеличивается, сегодня их почти 20 тысяч. За последние 10 лет эта цифра увеличилась практически вдвое. По словам специалистов, сегодня родители не боятся пополнения в семье благодаря государственной поддержке - такой, как семейный капитал, поэтому ежегодно в стране появляется 600-700 семей.



Большинство многодетных семей (почти 16 тысяч) имеют троих несовершеннолетних детей, а несколько семей воспитывают аж 11. Самые многодетные районы в области - Минский, Борисовский, Солигорский и Молодечненский. 38 многодетных матерей, которые родили и воспитали пятерых и более детей, в эти праздничные дни получают заслуженную награду - орден Матери.