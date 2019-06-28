Более 20 тысяч иностранцев приобрели билеты ІІ Европейских игр - об этом сегодня в интервью журналистам заявил вице-премьер Беларуси. Игорь Петришенко отметил, зарубежные гости приезжают не только на сами соревнования, но и активно посещают фан-зоны и культурные достопримечательности страны.



Так, например, за последние 9 дней около 14 тысяч человек побывали в Мирском замке и Игорь Петришенко также подчеркнул, что большой популярностью у иностранцев пользуется белорусская кухня. Для этого в фан-зонах открыли дополнительные пункты питания и расширили меню в деревне атлетов.