Более 20 тысяч квартир построили в Беларуси в I полугодии

Более 20 тысяч квартир построили в Беларуси в первом полугодии. Почти треть из них - в сельских населенных пунктах. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий более 680 тысяч квадратов, это около 40 % от общей площади нового жилья. В столице за полгода возвели 4,5 тысячи новых квартир. Темпы роста в Минске увеличиваются, согласно годовому заданию почти на 20 % больше, чем в прошлом году.