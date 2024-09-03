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Более 230 молодых врачей приступили к работе в поликлиниках и стационарах Гомельской области
Более 230 молодых врачей приступили к работе в поликлиниках и стационарах Гомельской области. Учреждения здравоохранения региона также станут профессиональным стартом для более чем 250 интернов и более чем полутысячи медработников среднего звена.
Для их профессионального роста и развития созданы все условия: в больших и малых населенных пунктах современные больницы, поликлиники, ФАПы оснащены высокотехнологичным оборудованием, молодым специалистам выделяют арендные квартиры, предлагают хороший соцпакет. Забота государства ощутима. Есть понимание: главный ресурс в любой отрасли - кадры, и у молодых специалистов - особая роль. Им в помощь наставничество старших коллег, которые сопровождают вчерашних выпускников на первом рабочем месте.
Проходила интернатуру в Гомельском онкологическом диспансере. Коллектив молодой, меня хорошо приняли. Тот факт, что наставник закрепляется за молодым специалистом, это очень хорошо. Нужно, чтобы был взрослый коллега, который подсказывает, направляет.
Ежегодно набор в медицинские вузы увеличивается, в том числе и по целевому набору. Поэтому те молодые специалисты, которые приступили с 1 августа к работе, - хорошее подспорье. Из наиболее востребованных - стоматологи, педиатры. Есть некоторые вопросы по хирургам в ряде регионов. Создаются достойные условия труда.
Заключено соглашение между главным управлением по здравоохранению и Гомельской областной организацией, в которую вошли не только нормы трудового законодательства, но и дополнительные гарантии, чтобы увеличить заработную плату. Контрактная надбавка для медицинских работников не должна быть менее 30 %, а для работающих на селе - 50 %.
Вчерашние выпускники вузов и профильных колледжей - перспективный кадровый потенциал для страны, источник внедрения новых подходов и современных технологий.
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