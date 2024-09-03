Более 230 молодых врачей приступили к работе в поликлиниках и стационарах Гомельской области

Заключено соглашение между главным управлением по здравоохранению и Гомельской областной организацией, в которую вошли не только нормы трудового законодательства, но и дополнительные гарантии, чтобы увеличить заработную плату. Контрактная надбавка для медицинских работников не должна быть менее 30 %, а для работающих на селе - 50 %.

Надежда Зимина, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения