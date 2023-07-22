Более 240 тыс. школьников из многодетных семей получат матпомощь к учебному году

Более 240 тыс. школьников из многодетных семей получат материальную помощь к учебному году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

Единовременная материальная помощь к новому учебному году предоставляется независимо от дохода семьи, ее получат более 240 тыс. школьников из 115 тыс. многодетных семей. Сбор заявлений начат во всех регионах страны.

"Выплаты предусмотрены в рамках госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы. Согласно документу такая финансовая поддержка предусмотрена для семей, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей. Размер помощи составляет 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2023 года, на каждого школьника в семье. На данный вид поддержки в местных бюджетах запланировано свыше Br26 млн", - проинформировали в пресс-службе.

Малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным, а также семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью, финансовая помощь на подготовку к школе может быть оказана в виде единовременного и (или) ежемесячного социальных пособий в рамках государственной адресной социальной помощи, которая предназначена для покупки одежды, обуви и канцелярских принадлежностей.