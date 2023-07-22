3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Более 240 тыс. школьников из многодетных семей получат матпомощь к учебному году
Более 240 тыс. школьников из многодетных семей получат материальную помощь к учебному году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.
Единовременная материальная помощь к новому учебному году предоставляется независимо от дохода семьи, ее получат более 240 тыс. школьников из 115 тыс. многодетных семей. Сбор заявлений начат во всех регионах страны.
"Выплаты предусмотрены в рамках госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы. Согласно документу такая финансовая поддержка предусмотрена для семей, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей. Размер помощи составляет 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2023 года, на каждого школьника в семье. На данный вид поддержки в местных бюджетах запланировано свыше Br26 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным, а также семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью, финансовая помощь на подготовку к школе может быть оказана в виде единовременного и (или) ежемесячного социальных пособий в рамках государственной адресной социальной помощи, которая предназначена для покупки одежды, обуви и канцелярских принадлежностей.
"Размер выплат определяют районные комиссии в каждом случае индивидуально, исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации. Родителям школьников может быть оказана помощь и по месту работы за счет средств профсоюзных организаций или средств нанимателей. Кроме того, традиционно по всей стране проходят благотворительные акции, ярмарки, организованные территориальными центрами социального обслуживания населения, благотворительными фондами и общественными объединениями, целью которых также является оказание поддержки семьям с детьми", - отметили в Минтруда.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов