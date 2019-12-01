Более 26 тысяч человек трудоустроены БРСМ в нынешнем году

Более 26 тысяч человек трудоустроены Белорусским республиканским союзом молодежи в нынешнем году. Они работали почти в двух тысячах студенческих отрядов. Накануне в столице подвели итоги трудового семестра БРСМ - 2019. Во время торжественной церемонии чествовали лучшие студотряды в сферах строительства, экологии, педагогики и сельского хозяйства. Главная награда (переходящее знамя) досталось строительному отряду "Эврика".



Отметим, сегодня в столице завершается Всебелорусский слет студенческих отрядов. Итоговое мероприятие объединило более 400 бойцов белорусских и российских представителей молодежного движения.



