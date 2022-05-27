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Более 29 тыс. граждан Украины прибыло в Беларусь с 24 февраля 2022 года

Более 29 тысяч граждан Украины прибыло в Беларусь с 24 февраля, сообщили в Госпогранкомитете. За прошедшие сутки Беларусь приняла 143 украинца.

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