Более 2,5 тыс. пакетов с продуктами питания, наборы для взрослых и детей, средства гигиены отправила на границу общественность Минска

Очередную помощь беженцам собрали белорусы. Сегодня общественность Минска отправила более 2 с половиной тысяч пакетов с продуктами питания, наборы для взрослых и детей, средства гигиены. Они будут доставлены на границу в сопровождении минской организации "Белорусский союз женщин". Всего же в лагерь беженцевза 5 днейбелорусская сторона привезла более 18 тонн продуктов и 7 тонн воды.