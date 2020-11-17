Более 2,5 тысяч студентов медицинских вузов направлены в поликлиники и больницы

Для борьбы с коронавирусной инфекцией мобилизуются все возможные ресурсы. Перепрофилируются лаборатории, на базе которых могут проводиться исследования. Выявлять больных пациентов помогают также и частные. Делается все возможное, чтобы сохранить здоровье людей.

Масочный режим в Минске и области

Накануне в Минской области введен обязательный масочный режим. А в Минске он действует с 12 ноября. Использовать средства индивидуальной защиты надо во всех без исключения объектах: в аптеках, магазинах, кафе, в общественном транспорте, в маршрутках и такси.

Студенты-медики помогают врачам в поликлиниках

В борьбе с COVID-19 врачам активно помогают и студенты-медики. Молодые люди работают в качестве младшего и среднего медперсонала.