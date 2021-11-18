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Более 2 т продуктов для мигрантов собрали активисты ОО "Белая Русь" в Могилеве

Активисты общественного объединения "Белая Русь" в Могилеве собрали более 2 т продуктов. Помощь оказали организации и предприятия. Хлебобулочные изделия, молочные продукты отправлены беженцам на белорусско-польскую границу. Передали помощь представители Белорусского Общества Красного Креста.

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