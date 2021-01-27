Более 2 тысяч единиц новых образцов вооружения и спецтехники поступило в войска в 2020 году

Более 2 тысяч единиц новых образцов вооружения, военной и специальной техники поступило в войска в прошлом году. И, как отмечает военно-промышленный комитет, любые планы не могут быть реализованы без тесного взаимодействия организаций-изготовителей с заказчиком в лице Министерства обороны либо другого силового ведомства. От качества этой работы зависит эффективность выполнения задач по обеспечению поставок перспективных систем вооружения.