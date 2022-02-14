"Союзная решимость" - неделя маневров и высокой мобильности войск

Более 300 единиц гусеничной техники передислоцировано с Осиповичского полигона в район выполнения учебно-боевых задач в Гомельской области.



В рамках проверки сил реагирования Союзного государства белорусские и российские военнослужащие совершили марш. Новое место находится на удалении свыше 350 километров. Для такого маневра в воинской части были сформированы подразделения в составе тяжелых многоосных тягачей. Использовались МАЗ-537, снятые с хранения, а также новые МЗКТ-74/15, которые в начале года приняты на вооружение белорусской армии.



Сергей Томчик, начальник автомобильного управления Министерства обороны Беларуси:

В соответствии с замыслом совместного учения в 288-й базе резерва автомобилей поставлена задача осуществить перемещение более 300 единиц гусеничной техники в район выполнения боевых задач. В соответствии с нашим заказом выполнены все требования завода-производителя. Тягачи довольно успешно себя показывают в ходе выполнения задач, кроме того, они укомплектованы всем необходимым оборудованием для перевозки колесной и гусеничной техники на большие расстояния.



15 февраля в рамках учения будут произведены пуски из тактических ракетных комплексов "Точка-У". Завершающим этапом активной фазы станет эпизод на Обуз-Лесновском полигоне 19 февраля. Там состоится оборонительный бой на маневренном рубеже обороны с последующим выходом военнослужащих на оборонительный рубеж.