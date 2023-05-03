Более 300 клубов по интересам работают в Минске для людей золотого возраста

Я сюда прихожу с 2005 года. Когда-то я выиграла здесь конкурс супербабушки, это был интереснейший конкурс. Сейчас я здесь занимаюсь танцами, танцами я занимаюсь 13 лет уже. Я учусь играть на гитаре, пилатесом занимаюсь и посещаю еще много разных кружков.

Для меня арт-терапия - это такой позитивный навигатор. Здесь всегда теплая атмсофера, прекрасный руководитель. И арт-терапия полезна для всех. Это возможность отвлечься от негативных мыслей, посмотреть на себя со стороны. Я прихожу сюда ради общения. Я нашла близкого по духу мне человека. Это вот Наталья, она пишет стихи. Она очень интересная личность, творческая.

На постоянной осневе к нам приходит порядка 70 человек в день. В основном это люди с высшим образованием. Мы стараемся создать для них такие условия, чтобы они своим друзьям и знакомым, которые еще не посещают наше отделение, рассказали, что у нас здесь и тепло, и уютно, и приятная атмосфера, и интересные занятия.

Всего в столице работают 9 территориальных центров, которые обслуживают 237 тысяч минчан. Большинство из них старшие 75 лет. Многим помощь оказывают дома.