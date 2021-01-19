Более 300 работ из экоматериалов представлено на конкурсе "Лед. Цветы. Фантазия"

Беречь окружающий мир - с детства. Такую цель перед собой ставят учащиеся Республиканского центра экологии и краеведения. Здесь школьникам предложат мастер-классы "Молекулярная кухня", "Солнышко в ладонях" и многие другие. Также здесь проходят и занятия по интересам. Тематика уроков клуба "Юный эколог" разнообразная. Сегодня дети узнали об энергосбережении. Новые знания превращаются и в достижения. В центре постоянно проходят многочисленные выставки.