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Более 300 работ из экоматериалов представлено на конкурсе "Лед. Цветы. Фантазия"
Беречь окружающий мир - с детства. Такую цель перед собой ставят учащиеся Республиканского центра экологии и краеведения. Здесь школьникам предложат мастер-классы "Молекулярная кухня", "Солнышко в ладонях" и многие другие. Также здесь проходят и занятия по интересам. Тематика уроков клуба "Юный эколог" разнообразная. Сегодня дети узнали об энергосбережении. Новые знания превращаются и в достижения. В центре постоянно проходят многочисленные выставки.
В центре экологии и краеведения на республиканском конкурсе "Лед. Цветы. Фантазия" представили более 300 работ из экологических материалов: мха, дерева, соломки. Экошедевры мастерили учащиеся и педагоги учреждений среднего и дополнительного образования страны.
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