И.Шуневич: Более 300 школ Беларуси оборудовали тревожной кнопкой

На события в Керчи отреагировали и в МВД нашей страны. Более 300 школ Беларуси оборудовали тревожной кнопкой. Об этом сегодня рассказал Министр внутренних дел Игорь Шуневич. При этом министр отметил, что работа в области повышения мер безопасности в учебных заведениях страны не ограничивается только установкой сигнализации. Как реагировать на чрезвычайные ситуации - должен знать весь персонал.

"Конечно же, это работа с персоналом охраны этих учебных заведений, с одной стороны. С другой стороны, более жесткий режим по приобретению, хранению и использованию огнестрельного оружия в государстве в целом, которое сегодня находится под нашим контролем. Мы не застрахованы ни от чего, конечно же, но наша задача минимизировать возможные риски и угрозы. Над этим мы сегодня и работаем".