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Более 300 школьников из Китая в нынешнем году приехали на оздоровление в Минскую область

Для них организованы экскурсионные маршруты, медицинская программа и мастер-классы. Так, группа юных туристов из Пекина знакомится с традициями и культурой нашей страны в озерном крае. Дети изучают элементы белорусских народных танцев, а также пробуют себя в роли народных умельцев - своими руками делают куклы и открытки с белорусским колоритом. Изделия hand made станут памятными сувенирами из далекого путешествия.

Каникулы с белорусским акцентом в Мядельском районе проведут 150 старшеклассников. Они ознакомят белорусских школьников с культурой восточной страны, а также проведут лингвистические мастер-классы. В детском центре организованы группы с изучением китайского языка.

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