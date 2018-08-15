Более 300 школьников из Китая в нынешнем году приехали на оздоровление в Минскую область

Для них организованы экскурсионные маршруты, медицинская программа и мастер-классы. Так, группа юных туристов из Пекина знакомится с традициями и культурой нашей страны в озерном крае. Дети изучают элементы белорусских народных танцев, а также пробуют себя в роли народных умельцев - своими руками делают куклы и открытки с белорусским колоритом. Изделия hand made станут памятными сувенирами из далекого путешествия.