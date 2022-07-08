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Более 300 сортов - розовое море в Центральном ботаническом саду

"Майор Гагарин", "айсберг", "глория дей", "рубин". Самое время цветения июльских роз. В сокровищнице Центрального ботанического сада при Академии наук Беларуси насчитывается более 300 сортов. Здесь собрано множество плетистых роз, которые широко используются в ландшафтном дизайне, они неприхотливы и просты в уходе. Коллекция сада включает сорта немецкого и французского происхождений. Среди них старинные, которым более 100 лет.

Пионы завершают свое цветение

А вот коллекция пионов, насчитывающая более 340 сортов, заканчивает свое цветочное выступление на подиуме Ботанического сада.

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