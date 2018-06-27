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Более 30 бригад скорой помощи будут дежурить на День Независимости в Минске
А со 2 июля сотрудников органов внутренних дел переведут на усиленный вариант несения службы. Милиция напоминает, что попасть на территорию массовых гуляний не смогут лица в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре будут изыматься запрещенные предметы и вещества. С их перечнем можно ознакомиться у контрольно-пропускных пунктов.
"Напоминаем, традиционно все места массовых мероприятий с большим скоплением граждан будут взяты под особый контроль. Обеспечено оцепление периметра, установлены КПП, территория будет досмотрена саперно-пиротехническими группами. В Минске планируется более 150 КПП. Причем отдельные КПП будут использованы для ветеранов, инвалидов и малолетних детей".
Подразделения ОСВОД и МЧС также будут работать в усиленном режиме. В местах массовых гуляний спасатели выставят спецтехнику с личным составом на случай чрезвычайных ситуаций. В ведомстве заверили, что усиление не приведет к снижению уровня защиты населения.
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