Более 30 бригад скорой помощи будут дежурить на День Независимости в Минске

А со 2 июля сотрудников органов внутренних дел переведут на усиленный вариант несения службы. Милиция напоминает, что попасть на территорию массовых гуляний не смогут лица в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре будут изыматься запрещенные предметы и вещества. С их перечнем можно ознакомиться у контрольно-пропускных пунктов.

"Напоминаем, традиционно все места массовых мероприятий с большим скоплением граждан будут взяты под особый контроль. Обеспечено оцепление периметра, установлены КПП, территория будет досмотрена саперно-пиротехническими группами. В Минске планируется более 150 КПП. Причем отдельные КПП будут использованы для ветеранов, инвалидов и малолетних детей".