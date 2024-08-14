Более 30 тыс. учащихся и студентов трудоустроены при поддержке службы занятости

Уже более 30 тыс. ребят трудоустроены при поддержке службы занятости за 2 летних месяца. Молодым людям наниматели предлагают около 8 тыс. вакансий. Выбор на любой вкус и возраст. Можно трудиться в полях, садах, на предприятиях, а также работать упаковщиками, продавцами, курьерами и почтальонами, расфасовщиками, официантами и швеями. В среднем в месяц их зарплаты стартуют от минимального порога оплаты труда в стране, а это 626 руб. Со всеми вакансиями можно ознакомиться на портале госслужбы занятости.