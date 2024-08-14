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Более 30 тыс. учащихся и студентов трудоустроены при поддержке службы занятости
Убирать урожай аграриям помогают школьники и студенты. Для юных активистов это и способ заработать в летние каникулы.
Уже более 30 тыс. ребят трудоустроены при поддержке службы занятости за 2 летних месяца. Молодым людям наниматели предлагают около 8 тыс. вакансий. Выбор на любой вкус и возраст. Можно трудиться в полях, садах, на предприятиях, а также работать упаковщиками, продавцами, курьерами и почтальонами, расфасовщиками, официантами и швеями. В среднем в месяц их зарплаты стартуют от минимального порога оплаты труда в стране, а это 626 руб. Со всеми вакансиями можно ознакомиться на портале госслужбы занятости.
Временная занятость молодежи в период летних каникул организована службой занятости во всех регионах Беларуси. Только с начала этого года трудоустроено около 40 тыс. человек, больше половины из них - несовершеннолетние.
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